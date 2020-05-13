YouTube Music заменит Google Play

Корпорация Google приняла решение закрыть сервис Google Play Music в пользу YouTube Music. Как отметили в компании, переход начался ещё два года назад, а поисковый гигант постепенно добавлял больше функций для ускорения процесса.
С 13 мая Google начала облегчать полный переход с одного сервиса на другой при помощи специальных инструментов передачи. Теперь появилась возможность перенести всю свою библиотеку из Google Play Music в YouTube Music всего несколькими нажатиями.
После закрытия Google Play Music сервис YouTube Music будет единственным вариантом потоковой музыки от корпорации. Но до того как это случится, пользователей предупредят о необходимости перехода с помощью письма с инструкциями.
До полного прекращения работы пользователи будут иметь доступ к обеим платформам. Однако Google до сих пор не назвала точную дату прекращения работы сервиса, предполагается, что это произойдёт к концу 2020 года.
Как писал NEWS.ru, ранее Huawei выпустила флагман P30 Pro New Edition с сервисами Google.
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