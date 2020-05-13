YouTube Music заменит Google Play

https://static.news.ru/photo/6f08974e-9503-11ea-be20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корпорация Google приняла решение закрыть сервис Google Play Music в пользу YouTube Music. Как отметили в компании, переход начался ещё два года назад, а поисковый гигант постепенно добавлял больше функций для ускорения процесса.

С 13 мая Google начала облегчать полный переход с одного сервиса на другой при помощи специальных инструментов передачи. Теперь появилась возможность перенести всю свою библиотеку из Google Play Music в YouTube Music всего несколькими нажатиями.

После закрытия Google Play Music сервис YouTube Music будет единственным вариантом потоковой музыки от корпорации. Но до того как это случится, пользователей предупредят о необходимости перехода с помощью письма с инструкциями.

До полного прекращения работы пользователи будут иметь доступ к обеим платформам. Однако Google до сих пор не назвала точную дату прекращения работы сервиса, предполагается, что это произойдёт к концу 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Huawei выпустила флагман P30 Pro New Edition с сервисами Google.