Huawei выпустила флагман P30 Pro New Edition с сервисами Google

https://static.news.ru/photo/eea67cf4-943c-11ea-8cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huawei

Китайская компания Huawei представила обновлённую версию флагманского смартфона Huawei P30 Pro New Edition. Устройство не попало под санкции США и получило поддержку мобильных приложений и сервисов Google.

Смартфон получит 6,47-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 × 1080 точек, с каплевидным вырезом фронтальную камеру на 32 Мп, четверную камеру на 40, 20 и 8 Мп и ToF-сенсор, а также батарею ёмкостью 4200 мА*ч.

Аппаратной основой девайса стали процессор Kirin 980, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10.1.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei презентовала в Европе беспроводные наушники FreeBuds 3i. Они получили систему активного шумоподавления и шесть микрофонов (по три на каждый).