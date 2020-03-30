https://static.news.ru/photo/25d92436-7289-11ea-9f83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram выпустил новое обновление для мессенджера. Разработчики добавили возможность группировки чатов и каналов по папкам.

Пользователи смогут воспользоваться нововведением, когда чатов станет много либо перейдя по ссылке. Telegram предлагает шаблоны папок по умолчанию, но в то же время юзерам разрешают настроить и собственные. Количество закреплённых внутри чатов неограниченно. Папки будут синхронизированы на всех устройствах.

Обновление также добавило подробную статистику популярности каналов (больше 1000) и активности подписчиков, которую могут видеть администраторы.

В середине марта NEWS.ru рассказал, что сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» запустил денежные переводы в Telegram. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо вставить в сообщение номер банковской карты.