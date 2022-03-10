Google Cloud перестал подключать новых пользователей из России

Компания Google перестала подключать новых пользователей из России к облачному сервису Google Cloud. Об этом сообщает Insider, ссылаясь на представителя компании.

Google приостановила работу действующих аккаунтов россиян в рекламной сети AdSense, запрещена и регистрация новых пользователей из России. Такие ограничения действуют для AdMob и Google Ad Manager. Эти меры вводятся в ответ на происходящие события на Украине.

Страны Запада ввели в отношении России санкции, а компании и сервисы из-за рубежа начали приостанавливать работу на территории РФ. Так, в России уже перестал работать магазин приложений Samsung. Игровой онлайн-сервис Steam отклоняет запросы пользователей из России.

Ранее сообщалось, что в метро Новосибирска перестала работать оплата проезда через Apple Pay и Google Pay. Ни телефоном, ни умными часами оплатить проезд не удаётся, это подтвердили несколько пассажиров.