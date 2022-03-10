Apple Pay и Google Pay перестали работать в метро Новосибирска

Оплата проезда через Apple Pay и Google Pay перестала работать в метро Новосибирска, сообщает «Сиб.фм». Ни телефоном, ни умными часами оплатить проезд не удаётся, это подтвердили несколько пассажиров.

Бесконтактную оплату принимать перестали, но давки в метро из-за этого не было, всё как обычно. При попытке расплатиться через телефон терминал просто показывает отказ, — рассказал житель города Юрий.

Он добавил, что в метро стоят сотрудники и предупреждают пассажиров о проблемах с оплатой. Физической банковской картой при этом воспользоваться можно.

Ранее Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй».

Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal. По словам руководства PayPal, это решение связано с началом военной операции, проводимой российской армией на Украине.

В свою очередь международная платёжная система Visa объявила о готовности соблюдать санкции Запада против России. Компания будет выполнять дополнительные ограничительные меры, которые могут быть применены в отношении Москвы.