Facebook запускает приложение для голосовых звонков

https://static.news.ru/photo/b0c1fcec-a00d-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Facebook приступила к тестированию нового приложения Catchup!. Оно позволит пользователям из США согласовывать голосовые звонки и организовывать групповые вызовы до восьми человек.

Catchup! создано внутренней группой исследований и разработок Facebook. По словам авторов, оно отличается от других приложений группового чата наличием только голосовых звонков (а не видео) и отображением статуса готовности пользователей.

Решению разработать Catchup! способствовало желание авторов показать, когда человек доступен для разговора. Как утверждают в компании, незнание этого нюанса — «одна из ключевых причин, по которой люди больше не звонят».

Для использования сервиса юзеру не понадобится учётная запись Facebook, так как приложение работает со списком контактов смартфона. Catchup! также включает настройки конфиденциальности, чтобы пользователи могли контролировать, кто может присоединиться к звонкам, передаёт TechCrunch.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Facebook запустила функцию Shops в основной социальной сети и Instagram. Нововведение должно стать новым способом для предприятий открыть на платформах бесплатные витрины.