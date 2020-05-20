Facebook запустила «магазины»

https://static.news.ru/photo/288629ec-9a73-11ea-b694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Facebook объявила о запуске функции Shops в основной социальной сети и Instagram. Нововведение должно стать новым способом для предприятий открыть на платформах бесплатные витрины.

По словам Марка Цукерберга, расширение электронной торговли будет иметь важное значение, чтобы начать восстановление экономики, пока продолжается пандемия COVID-19.

Если вы не можете физически открыть свой магазин или ресторан, вы всё равно можете принимать заказы онлайн и отправлять их людям. Мы наблюдаем множество малых предприятий, который впервые выходят в онлайн, — рассказал глава Facebook.

Магазины, работающие на сторонних сервисах, в том числе Shopify, BigCommerce и Woo, предназначены для того, чтобы превратить социальную сеть в высококлассное место для покупок. Facebook делает ставку на то, что привлечение большего количества местных компаний в Интернет поможет им выжить, а также создаст большие новые деловые возможности для самого Facebook.

Shops можно найти на страницах предприятий в Facebook и профилях Instagram, а также в историях и рекламных объявлениях. Предметы, которые компании предоставили для покупки, появятся в магазине, и пользователи могут либо сохранить товар, либо сделать заказ. Некоторые продавцы позволяют совершать покупки непосредственно на Facebook, в то время как другие переводят юзеров на свой веб-сайт для завершения транзакции.

Нововведение уже появилось на Facebook в США. Пользователям Instagram оно станет доступно этим летом.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook купила сервис для поиска и хранения анимации Giphy. Сделку оценили в $400 млн. Остальные условия соглашения неизвестны.