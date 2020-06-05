Facebook начал маркировать страницы государственных СМИ

https://static.news.ru/photo/f281dbee-a764-11ea-ae89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Система маркировки принадлежащих государству СМИ начала работать в Facebook. Соответствующие уведомления появились на ряде страниц.

Среди российских изданий уведомление о контроле со стороны государства появляется у РИА Новости, Sputnik и RT. Однако соответствующая маркировка отсутствует у государственного информационного агентства ТАСС.

Кроме того, промаркированы китайское агентство Xinhua News и иранское СМИ Press TV.

Как писал NEWS.ru, Facebook объяснил новшество стремлением выделить для пользователей медиа, которые полностью или частично находятся под контролем властей. Соцсеть промаркирует страницы около 200 средств массовой информации.