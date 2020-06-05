Совфед оценит решение Facebook маркировать новости российских СМИ

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ВВС США нанесли удары по позициям боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Это первая атака американских сил на талибов после объявленного в мае перемирия между афганским правительством и радикалами.

Как передаёт РИА Новости, об авиаударах сообщил представитель армии США в Афганистане полковник Сонни Леггетт. По его словам, американская авиация предотвратила скоординированную атаку талибов на контрольно-пропускные пункты правительственных сил. Первый...