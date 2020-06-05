Совфед оценит решение Facebook маркировать новости российских СМИ

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета проанализирует решение американской соцсети Facebook маркировать сообщения СМИ, финансируемых иностранными государствами.
Facebook объяснил новшество стремлением выделить для пользователей медиа, которые полностью или частично находятся под контролем властей. Соцсетей промаркирует страницы около 200 средств массовой информации. Американские СМИ останутся без отметок — по мнению Facebook, в США «даже у государственных медиа есть редакционная независимость».
Глава сенатской комиссии Андрей Климов назвал решение Facebook политическим, связав с «системной политикой Запада против России».
Нам надо понимать, когда мы размещаем информацию в Facebook или Twitter, что это зарубежные платформы, и оценивать все последствия, — цитирует Климова РИА Новости.
Комиссия представит ответные меры с докладом в начале июня, уточнил сенатор.
Как писал NEWS.ru, Facebook оказался единственной крупной американской соцсетью, отказавшейся ограничить распространение публикаций президента Дональда Трампа с агрессивной критикой протестов в США. Основатель компании Марк Цукерберг объяснил это нежеланием оценивать высказывания политиков.
Маркировка страниц иностранных СМИ началась 4 июня.
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