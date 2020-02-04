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Эксперты Роскачества протестировали 17 музыкальных колонок, в том числе 12 беспроводных и назвали лучшие по качеству звука. Об этом сообщил ТАСС.

Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства. Разброс оценок за качество звука в портативных колонках говорит и о том, что производители могут жертвовать этим параметром ради более доступной цены, размера, ударостойкости, заряда аккумулятора и дизайна, — привели результаты исследования в ТАСС.

Специалисты протестировали 5 проводных и 12 беспроводных колонок. В исследовании приняли участие и «умные колонки» с голосовым помощником.

«Умные» колонки" показали не лучшие результаты. Не все образцы распознали русскую речь, некоторые были признаны небезопасными из-за отсутствия информации о хранении данных пользователей, а ещё один образец обладал низким качеством звука.

Эксперты пришли к мнению, что заслуживают внимание водонепроницаемые колонки, которые маркированы рейтингом IPX7, а также модели с креплением для переноски.

Отмечается, что стоит обратить внимание на качество звука динамика колонки. Лучше выбирать модели со значениями 2.0 или 2.1, которые оснащены сабвуфером.

Кроме того, эксперты заявили, что маленькая колонка с одним динамиком не даст качественного звука, однако её может быть достаточно, если слушать музыку на расстоянии 1-2 метра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские пользователи выбрали лучшие гаджеты 2019 года. В номинации «Лучшая беспроводная колонка» выиграла модель JBL Pulse 4.