Эксперт рассказал, как хакеры получают доступ к камерам

Эксперт по кибербезопасности, хакер Олег Купреев рассказал, как злоумышленники получают доступ к камерам. По его словам, взломать можно любую камеру, сообщает РЕН ТВ.

Изначально камера выпускается для того, чтобы можно было наблюдать, а потом работать с записями, пояснил специалист. А во времена Интернета доступ к камерам предоставляется через Сеть, а не только по кабелю в рамках конкретного подключения.

Да практически к любой камере можно получить доступ, вопрос — инсценированный или нет, это уже другое дело, — отметил специалист.

При этом самая распространённая ошибка владельца камер — оставить логин и пароль по умолчанию. В этом случае жулику не составляет труда взломать камеру и получить доступ к записям.

Другое дело — камеры формата «Умный город», добавляет другой эксперт — главный специалист аудита отдела информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров. Система распознавания лиц хорошо защищена, так как у неё нет прямого доступа в Интернет и она замкнута на ведомственной сети. Но здесь недостатком является уже человеческий фактор, а не технологии защиты.

Имеют место разовые случаи, когда сотрудники полиции продают доступ к камерам. Чаще всего это расследуется, и эти люди наказываются по всей строгости закона. Эта система защищена от попытки атаки на камеры, — сказал Макаров.

Что касается мест, где проходит частная жизнь людей, таких, как раздевалки фитнес-клуба и прочее, там камер вообще не должно быть, уверен специалист. Их можно установить в холле, но при этом они должны быть видимыми. Также необходимо разместить предупредительную надпись, чтобы люди знали, что их снимают.

Ранее сообщалось, что в Интернет попали данные с тысяч камер видеонаблюдения, установленных в российских гостиницах и салонах красоты. Среди взломанных камер были и те, которые находились в массажных салонах и приватных зонах, где делают интимные стрижки и депиляцию.