Данные с тысяч камер видеонаблюдения из массажных салонов утекли в Сеть

В Интернет попали данные с тысяч камер видеонаблюдения, установленных в российских гостиницах и салонах красоты, сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, среди взломанных камер были и те, которые находились в массажных салонах и приватных зонах, где делают интимные стрижки и депиляцию.

Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности. Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги. При этом они не всегда защищены должным образом, — пояснил Бедеров.

По словам специалиста, на взлом указывают данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к Интернету устройств. Также в Сети стали появляться сообщения о продаже доступа к взломанным видеокамерам и данным с них. В частности, в одном из таких объявлений в качестве рекламы опубликованы тысячи скриншотов с таких камер: на одном видна обнаженная женщина на массажном столе, на другом мужчине делают интимную депиляцию.

Бедеров добавил, что злоумышленники также шантажируют кадрами героев видеороликов и владельцев заведений, где были установлены камеры. При этом для идентификации людей в кадре часто используются всевозможные сервисы для опознания людей по фото.

Ранее сообщалось, что в Интернете выставлена на продажу база с данными водителей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год. Она состоит из 50 млн строк. Продавец просит за информацию $800. Он утверждает, что получил данные от инсайдера в ГИБДД. В базе содержится информация не только о модели и марке автомобиля, но и о его владельце.