Эксперт объяснил, зачем китайским смартфонам чёрный датчик

https://static.news.ru/photo/25f595de-47ab-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Чёрный датчик на произведённых в Китае смартфонах Apple и Samsung представляет собой датчик инфракрасного излучения. Они также есть на пультах управления бытовой техники. Об этом рассказал директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин.

В интервью агентству ПРАЙМ Шамин отметил , что плюсом технологии общения устройств через ИК-порт является возможность быстрого подключения устройств напрямую, без системы взаимной регистрации устройств, как это происходит во время пользования Bluetooth.

В то же время подобное подключение представляет угрозу с позиций конфиденциальности, поскольку при простом подключении всегда есть риск несанкционированного доступа.

Наличие ИК-датчика позволяет использовать смартфон как пульт дистанционного управления телевизором, включать комнатное освещение. Однако эксперт полагает, что за этой технологией едва ли есть какое-то будущее. В системе «умный дом» управление будет осуществляться с использованием Интернета, для которого ИК-порты не нужны.

Ранее NEWS.ru писал, что новый флагман от Apple серии iPhone 13 будет обладать улучшенной камерой и усовершенствованным экраном Touch ID.