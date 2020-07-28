Эксперт объяснил, как избавиться от слежки Google

https://static.news.ru/photo/bb06c6e2-d12c-11ea-99d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Пользователи, которые не хотят отказываться от Google, но намерены повысить степень своей приватности, должны ограничить сведения, которые получает компания. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

В Google-аккаунте есть мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика, — объяснил эксперт агентству ПРАЙМ.

По его словам, также при использовании мобильного браузера Chrome, можно в нём настроить конфиденциальность и безопасность. Достаточно снять некоторые галочки, стоящие по умолчанию.

Куканов добавил, что некоторые данные, которые Google собирает о пользователях, компания получает с помощью сервисов и приложений, а они порой бывают нужными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Google в США обвинили в слежке за пользователями. Иск из-за отслеживания действий пользователей разных приложений даже при отключении разрешений на это подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google. Представляющая интересы группы истцов юридическая компания Boies Schiller Flexner обратилась в суд Калифорнии. Эти же юристы в июне 2020 года подавали иск к корпорации на $5 млрд.