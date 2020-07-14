Google в США обвинили в слежке за пользователями

https://static.news.ru/photo/871fc512-c62e-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/ZB/Global Look Press

Иск из-за отслеживания действий пользователей разных приложений даже при отключении разрешений на это подан в США на Alphabet Inc., материнскую компанию Google.

Представляющая интересы группы истцов юридическая компания Boies Schiller Flexner обратилась в суд Калифорнии, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что эти же юристы в июне 2020 года подавали иск к корпорации на $5 млрд. Тогда они обвиняли Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже в режиме инкогнито.

Сейчас компания обвиняет корпорацию в том, что Google продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию даже при отключении в настройках отслеживания действий в Интернете и приложениях. Сумма иска пока не называется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Google сообщила о работе над программой лицензирования контента, в рамках которой корпорация будет платить некоторым СМИ за публикацию «качественных» новостей. Информация об этом появилась в релизе компании. Согласно ей, программа будет запущена в 2020 году. При этом пока неизвестно, какой будет сумма выплат.