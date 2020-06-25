Google начнёт платить некоторым СМИ за «качественные» новости

https://static.news.ru/photo/25ab31fa-b6f6-11ea-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/Global Look Press

Американская компания Google сообщила о работе над программой лицензирования контента, в рамках которой корпорация будет платить некоторым СМИ за публикацию «качественных» новостей.

Информация об этом появилась в релизе компании. Согласно ей, программа будет запущена в 2020 году. При этом пока неизвестно, какой будет сумма выплат.

Сегодня мы объявляем, что программа лицензирования, чтобы платить издательствам за качественный контент <...> будет запущена в этом году, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день Google уже заключила соглашения с некоторыми немецкими, австралийскими и бразильскими издательствами, в их числе Spiegel, Solstice Media и Diarios Associados. Компания отметила, что позднее этот список будет расширен, передаёт РИА Новости.

Мы начнём с издательств из нескольких стран мира, в будущем их будет больше, — заявили в корпорации.

Также компания начнёт платить за бесплатный доступ для пользователей к платному контенту СМИ. Это позволит им со временем увеличить свою аудиторию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Google решила наладить автоматическое удаление данных пользователей.