Россияне найдут другую площадку: экс-советник Путина о блокировке YouTube

Если Роскомнадзор (РКН) заблокирует YouTube в России, то люди найдут другую площадку, перейдя в Instagram и TikTok, заявил NEWS.ru экс-советник президента России по Интернету Герман Клименко. Ранее РКН пригрозил сервису Google блокировкой, если не будут сняты ограничения с немецких каналов RT, которые были удалены.

Будет переход в Instagram, TikTok и подобного рода площадки. RuTube физически не выдержит, он не обладает той критической массой контента, которая необходима для воссоздания и привлечения внимания, — отметил Клименко.

При этом он подчеркнул, что поведение российских государственных органов по отношению к зарубежным ресурсам «весьма комплиментарно», если смотреть не по внешним факторам, а по тому, что происходит в реальности. Клименко подчеркнул, что «россияне без YouTube» не останутся. Он добавил, что выборы прошли и теперь всё должно успокоиться.

Мы уже несколько лет живём с возможностью Роскомнадзором забанить любой ресурс, который не перенёс персональные данные на обслуживание на территорию России, и пока ничего не произошло. Я думаю, что примерно всё так же все будут развиваться дальше. Выборы прошли и, мне кажется, всё должно успокоиться, — считает бывший советник Путина по Интернету.

Ранее видеохостинг YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления из-за нарушения условий использования сервиса. После этого главред RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России. Она считает, что блокировка каналов не имела под собой оснований.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT, поскольку, по мнению регулятора, действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, а также являются актом цензуры в отношении российских СМИ.