Большая презентация Apple: онлайн-трансляция

20:10 Apple watch Series 6 выходят в двух новых цветах: PRODUCT RED и синий.

20:05 Apple Watch. CEO Apple рассказал об универсальности часов. На них можно транслировать музыку, следить за здоровьем и всячески взаимодействовать со смартфоном. Часы помогают не только ему, но и многим людям по всему миру.

20:00 Большая презентация Apple началась с красочного анимационного ролика. Затем Тим Кук рассказал о сложной ситуации в последние несколько месяцев и о большой работе, проделанной компанией.

19:50 Журналисты Bloomberg узнали о релизах продуктов компании Apple до конца 2020 года.

По информации издания, пользователей ждёт обновление всех операционных систем, а также следующие версии Apple Watch и iPad Air. Не вызывает сомнений и анонс универсальной подписки Apple One. Она позволит платить за пользование несколькими сервисами компании меньшую сумму.

При этом под большим вопросов остается анонс iPhone 12. Пандемия помешала начать производство 5G модемов, которыми должны комплектоваться новые смартфоны, поэтому поступить в продажу они могут позже обычного.

После презентации, в ноябре, компания планирует обновить компьютеры Mac и представить уменьшенную колонку HomePod.

Совсем скоро узнаем, насколько источники Bloomberg были правы.

19:45 Тем временем мобильный Apple Store закрылся на обновление.

19:40 Apple выполнила обещание, данное на конференции для разработчиков WWDC, и выпустила обновление для наушников AirPods Pro, добавляющее пространственное аудио при просмотре фильмов. Данная функция работает только в связке с iOS 14, официальный релиз которой ожидается сегодня.

Технология отслеживает положение головы относительно iPhone или iPad с помощью акселерометра, гироскопа и создает объемный звук. Если пользователь во время просмотра фильма услышит гудок сбоку и повернет голову в его сторону, то звук будет играть прямо перед ним, а не где-то в стороне.

18:55 В ожидании начала презентации расскажем о последних слухах, которые ходят вокруг возможных анонсов.

Известный аналитик и один из самых скандальных журналистов в мире Apple Джон Проссер поделился рендером метки AirTag, которую могут представить уже сегодня. Компактный маячок будет размером с монету и с помощью специального чехла может крепиться к любым предметам, даже ключам. Затем, через приложение «Локатор» пользователи смогут найти потерянный предмет, ориентируясь не только на изображение с карты, но и слушая звуковой сигнал метки. По информации Проссера, стоимость AirTag составит $60.