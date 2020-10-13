16+

Рубрики

Медиа

Архив

Технологии

Без единой царапины: ледокол «Арктика» вернулся в Мурманск

13:29, 13 октября 2020
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» завершил свой первый поход в порту Мурманска. Испытания в районе Северного полюса прошли успешно. Судно прошло 4,8 тысячи морских миль в ледовых полях различной толщины за 21 сутки. Работа винто-рулевого комплекса и система электродвижения судна протестирована экипажем «Арктики» в самых суровых условиях полярного климата. На фото видно, что судно свежевыкрашено и сохранило свой первоначальный вид после испытаний.

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Машинное отделение

EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Лев Федосеев/ТАСС

Павел Львов/РИА Новости

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео