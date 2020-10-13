Без единой царапины: ледокол «Арктика» вернулся в Мурманск

Атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» завершил свой первый поход в порту Мурманска. Испытания в районе Северного полюса прошли успешно. Судно прошло 4,8 тысячи морских миль в ледовых полях различной толщины за 21 сутки. Работа винто-рулевого комплекса и система электродвижения судна протестирована экипажем «Арктики» в самых суровых условиях полярного климата. На фото видно, что судно свежевыкрашено и сохранило свой первоначальный вид после испытаний.
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Машинное отделение
EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Лев Федосеев/ТАСС
Павел Львов/РИА Новости
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