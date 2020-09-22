Плавучая атомная крепость вышла на лёд: «Арктика» готова к испытаниям

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 вышел из Санкт-Петербурга в поход до Мурманска на ледовые испытания. Весь переход займёт около двух недель. Атомоход назвали в честь легендарного ледокола «Арктика», который стал первым в истории судном, дошедшем до Северного полюса в надводном положении. Новое судно станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. «Арктика» предназначена для самостоятельной проводки судов в западном районе Арктики. Судно можно использовать в устьях полярных рек, для этого используется двухосадочная конструкция. Водоизмещение «Арктики» составляет 33 540 тонн. Намеченный срок службы достигает 40 лет. Для успешной навигации атомоходу требуется экипаж из 53 человек.
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Валентин Егоршин/ТАСС
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Александр Гальперин/РИА Новости
В центральной рубке управления на борту ледокола «Арктика»
Александр Гальперин/РИА Новости
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Александр Гальперин/РИА Новости
Машинное отделение ледокола «Арктика»
Александр Гальперин/РИА Новости
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Александр Гальперин/РИА Новости
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Валентин Егоршин/ТАСС
Вертолётная площадка на борту российского головного универсального атомного ледокола «Арктика»
Александр Демьянчук/ТАСС
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Александр Гальперин/РИА Новости
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Валентин Егоршин/ТАСС
Ледокол «Арктика» отправляется на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга
Валентин Егоршин/ТАСС
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