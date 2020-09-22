Плавучая атомная крепость вышла на лёд: «Арктика» готова к испытаниям

На Куликовом поле в Тульской области проходят мероприятия в честь Дня воинской славы России и 640-й годовщины Куликовской битвы, в том числе и реконструкция самого сражения. При этом все атрибуты в виде оружия и доспехов являются точной копией предметов тех времён, а само представление театрализовано. Также гости праздника уже приняли участие в литургии и крёстном ходе и имеют возможность ознакомиться с музейной экспозицией «Дон. Вся история на берегах одной реки».

Куликовская битва — сражение между объединённым русским войском, которым руководил великий князь Дмитрий Донской, и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Она прошла 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380...