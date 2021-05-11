Apple, Google и Microsoft попросили у властей США $50 млрд

Крупнейшие технологические корпорации США (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T), а также производители чипов Intel, Nvidia и Qualcomm объединились в коалицию из-за дефицита чипов. Они попросили у властей субсидии в $50 млрд, передаёт The New York Times.
Деньги
Дефицит чипов вызван недостатком полупроводников, который возник в пандемию коронавируса из-за повышенного спроса на технику.
Накануне гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.
До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.
Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.