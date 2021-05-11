Apple, Google и Microsoft попросили у властей США $50 млрд

https://static.news.ru/photo/2ae997b6-b26c-11eb-8826-96000091f725_660.jpg Фото: Niyi Fote через www.imago-images.d/Global Look Press

Крупнейшие технологические корпорации США (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T), а также производители чипов Intel, Nvidia и Qualcomm объединились в коалицию из-за дефицита чипов. Они попросили у властей субсидии в $50 млрд, передаёт The New York Times.

Деньги планируется направить на расширение производства дефицитного товара, а также на исследования в этой области. Компании направили в Конгресс США письмо, в котором объяснили, что в долгосрочной перспективе выделение средств поможет создать в стране устойчивую цепь поставок компонентов, в которой не будет сбоев.

Дефицит чипов вызван недостатком полупроводников, который возник в пандемию коронавируса из-за повышенного спроса на технику.

Накануне гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.

До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.

Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.