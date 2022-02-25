Аналитик рассказал, почему Россию не станут отключать от Интернета

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков считает, что западные страны не станут отключать Россию от Интернета, так как им это невыгодно. Их трафик проходит через российские узлы связи и это может стать причиной глобальных сбоев, пишет РИА Новости.

О намерениях отключить Россию от Интернета накануне сообщал телеканал NBC. Именно такой вариант предложили президенту США Джо Байдену американские спецслужбы наравне с «масштабной кибератакой».

По словам Пермякова, глобальный Интернет представляет собой огромную компьютерную сеть, к которой Россия подключена с помощью десятка узлов связи, включая западную и восточную границы.

Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение «российского» куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального Интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT, — сказал специалист.

Пермяков отметил, что даже если Запад на волне введения многочисленных санкций и пойдёт на такой риск, то российская критическая инфраструктура в этих условиях пострадать не должна. За последние годы в этой сфере было много сделано, утверждает аналитик.

У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полётами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать, — заверил специалист.

Обычные пользователи могут потерять привычные сервисы, включая Facebook, Google, могут «лечь» мессенджеры. В этом плане будет сделан шаг назад, отмечает Пермяков.

Но в крайнем случае у Китая тоже много продвинутых сервисов, в том числе мессенджеры, мы сможем переключиться на них. Но, повторюсь, в глобальное отключение нас от Интернета я все же не верю, — считает эксперт.

Ранее доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко объяснил, почему США не пошли на крайние жёсткие санкции против Москвы. Речь, в частности, идёт об отключении от SWIFT.