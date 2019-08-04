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Выборы президента Белоруссии, скорее всего, состоятся 30 августа 2020 года, заявила руководитель Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.

Она отметила, что несмотря на летний период, к этому времени большинство граждан уже вернутся из поездок и будут находиться по месту своей официальной регистрации, передаёт ОНТ .

Президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определен конституцией, — добавила чиновник.

Ранее News.ru писал, что вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией должен быть решён до 15 сентября. Об этом на форуме регионов двух стран заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.