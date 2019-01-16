Зубкова официально отлучили от бобслея

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Александр Зубков

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года.

Зубков не сможет заниматься деятельностью, связанной с бобслеем, сообщает пресс-служба организации.

Также за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи отстранены и другие российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв.

Александр Зубков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх — 2014. За нарушение антидопинговых правил спортсмен был лишён награды на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Международный олимпийский комитет направил запрос на возвращение медалей.

В ноябре текущего года Мосгорсуд отказал в признании на территории Российской Федерации решения CAS о признании Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.

Как писал News.ru, Зубков задумался о возвращении золотых медалей ОИ в Сочи.