Знарок поможет Брагину выиграть ЧМ

https://news.ru/storage/news/7c4988d980061e10e7fcbf16672c0c2b/94a5d38c-5538-42d5-b45a-966fbada20b6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Олег Знарок (в центре)

Шестая попытка хоккейной «молодёжки» вернуть золото в Россию

26 декабря в Канаде стартует 43-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в число главных фаворитов не входит, но остаётся основным претендентом на победу. News.ru предваряет выступление команды Валерия Брагина, в помощь которому отряжен Олег Знарок.

Тренер

Молодёжную сборную России возглавляет Валерий Брагин. 62-летний специалист — в прошлом хоккеист «Спартака» и «Химика». Именно в Воскресенске он начинал тренерскую карьеру. Успел несколько лет поработать и со «Спартаком». Но с 2010 года имеет дело исключительно с молодыми дарованиями.

Первый такой опыт приобрёл в далёком 2004 году. Тогда возглавил юниорскую сборную, которую привёл к победе на чемпионате мира. Из той команды в большом хоккее состоялись вратарь Антон Худобин, защитник Алексей Емелин, форварды Николай Кулёмин, Евгений Малкин и Александр Радулов.

Повторил успех Брагин и ступенькой выше — уже с молодёжной сборной. Выиграл мировое первенство в 2011 году. Из той команды зажглись звезды вратаря Эмиля Гарипова, защитников Дмитрия Орлова и Никиты Зайцева, а также форвардов Владимира Тарасенко, Евгения Кузнецова и Артемия Панарина.

Но с тех пор — как отрезало. С пяти мировых первенств привезли три серебра и одну бронзу. Оборвать эту серию должен помочь Олег Знарок. Олимпийский чемпион Пхёнчхана будет помогать Брагину на правах консультанта. Усилит ли «молодёжку» харизма Знарка, останется ли его энергетика положительной и вывезет ли Боливар двоих — узнаем вскоре.

Календарь

В шестой раз за последние 10 лет турнир пройдёт в Канаде. Игры мирового первенства примут Ванкувер и Виктория. Свои матчи на групповом этапе сборная России сыграет в Ванкувере.

В соперниках у команды Валерия Брагина — Дания (28 декабря), Чехия (29 декабря), Швейцария (31 декабря) и Канада. С хозяевами турнира наши ребята сойдутся 1 января — в 4 часа утра по московскому времени. В том, что к этой игре будет приковано внимание всего спортивного мира, можно не сомневаться.

В плей-офф из группы выходят четыре команды. Важно при этом быть первыми-вторыми, чтобы избежать встречи с США в четвертьфинале и с Канадой вновь пересечься уже, дай бог, в финале. Иначе велика вероятность повторения прошлогодней истории, когда «молодёжка» проиграла в четвертьфинале американцам и довольствовалась лишь пятым местом.

Подготовка

В рамках подготовки к чемпионату мира молодёжная сборная провела в Канаде ежегодную Суперсерию против сборных местных лиг. Вояж завершился общей победой россиян — 4:2. Такого успеха наши молодцы добились впервые с 2014 года.

Болельщиков и руководство порадовал результат. Он же добавил уверенность самим парням. Что касается Брагина, то у него была возможность просмотреть кандидатов и определиться с составом на турнир. Угадал ли Валерий Николаевич — выяснится уже вот-вот.

Непосредственно перед турниром «молодёжка» провела три контрольных матча. Два из них — Швеции (2:4) и США (2:3) — проиграли, а один — против Швейцарии (4:1) — выиграли. Но делать из подготовительных встреч далеко идущие выводы преждевременно. Вспомните хотя бы футбольную сборную.

Состав

Если верить Владиславу Третьяку, в этом году белые грибы уродились. «У нас команда получше», — уверяет глава Федерации хоккея России (ФХР). В сравнении с той, что стала пятой, конечно. Но обольщаться не стоит. У того же Павла Шэна из «Салавата Юлаева» в среднем три смены в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ярких звезд, какими были Малкин в 2004 году или Кузнецов в 2011 году, в нашем составе нет. Самым громким именем мог бы стать Андрей Свечников, но его не отпустила «Каролина». Эта сборная Брагина — очень ровная, трудовая, с акцентом на оборону. И, пожалуйста, без грусти. Кто знает, может, именно на турнире в Канаде кто-то из наших станет звездой. Ведь молодёжные чемпионаты мира — это не только спортивное состязание, но и витрина для скаутов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сейчас же из состава «молодёжки» можно выделить вратаря Петра Кочеткова. Голкипер «Рязани» выиграл все три матча Суперсерии, в которых принимал участие. Пропустил всего две шайбы и отразил 97,8% бросков. Самым результативным в той же Суперсерии стал Степан Старков. На счету форварда «Сочи» 6 (2+4) очков. А лучшим бомбардиром по итогам шести матчей в Канаде оказался Павел Шэн. В активе капитана сборной три шайбы.

Уже в Канаде к команде Брагина присоединились легионеры, выступающие в Северной Америке. В первую очередь стоит выделить нападающих — Клима Костина из «Сан-Антонио», Александра Хованова из «Монктона» и Иван Чеховича из «Бе-Коме». Все они — потенциальные звезды предстоящего турнира. Впрочем, как и Виталий Кравцов из «Трактора».

Ожидания

Вся страна, разумеется, ждёт реванша за прошлогоднее пятое итоговое место. В Федерации хоккея России, исходя из слов Владислава Третьяка, ждут от «молодёжки» медали. Сам Брагин, думается, ждёт победы и на неё команду и настраивает.

Об этом, например, обмолвился Павел Шэн. «Мы едем только за победой», — заявил форвард «Салавата Юлаева». Общий настрой выразил и Виталий Кравцов. «Главное — показать, на что мы способны, и победить», — сформулировал нападающий «Трактора».

Говоря о главных претендентах на победу, следует сказать, что они не меняются уже который год. Безусловный фаворит — сборная Канады. Хозяева — действующие чемпионы мира. Оспорят с ними чемпионство американцы, шведы и, хочется верить, россияне.

Потенциал этой молодёжной сборной, как уже говорилось, выше, чем прошлогодней. Да, в данном созыве собраны боевые ребята с характером. Но хватит ли им сыгранности и мастерства? Будет ли этого достаточно для победы? Вопросов больше, чем ответов. Тем интереснее.