Жена Мамаева нашла для мужа идеальный клуб

https://news.ru/storage/news/e99bcca987b947c8a7d2ea9a94750a69/d72a10fc-ca9d-4b37-9c93-2242f3f402c7_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Павел Мамаев

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказала, каким видит идеальное профессиональное будущее своего мужа.

«Идеальный клуб, в котором я хотела бы, чтобы играл муж? В ЦСКА. Это в Москве», — заявила Алана в программе «Дневник хача».

Она добавила, что в Краснодаре чувствует себя некомфортно.

«Что касается Краснодара, то я не говорила, что это помойка. Это колхоз», — заключила жена футболиста.

Хавбек выступал за «красно-синих» с 2007 по 2013 год.

Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Как писал News.ru, в Арабских Эмиратах Кокорина призвали не сдаваться.