«Зенит» поспорит с «Ювентусом» за нового легионера

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Алекс Гримальдо

Питерский «Зенит» собирается приобрести защитника португальской «Бенфики» испанца Алекса Гримальдо в зимнее трансферное окно.

На футболиста претендуют также итальянские «Ювентус» и «Наполи», сообщает A Bola. «Сине-бело-голубые» собираются потратить на этот трансфер 16 миллионов евро, но «Бенфика» может потребовать большую сумму из-за отступных в размере 60 миллионов евро, прописанных в контракте игрока. При этом портал transfermarkt оценивает стоимость Гримальдо в 28 миллионов евро. Соглашение испанца и португальского клуба рассчитано до лета 2021 года.

Гримальдо выступает за «Бенфику» с 2015 года. В Высшей лиге Португалии он провёл 60 матчей и отличился пять раз. До этого, ещё на юношеском уровне, он защищал цвета «Барселоны» и «Валенсии», выступающих в испанской лиге.

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