Южная Корея хочет провести Олимпиаду-2032 вместе с КНДР

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Правительство Южной Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с предложением провести летнюю Олимпиаду 2032 года совместно с КНДР. В феврале МОК утвердил австралийский Брисбен в качестве главного претендента на проведение Олимпиады-2032, но окончательное решение должно быть принято в 2021-м или 2022 году.

Решение МОК выбрать австралийский Брисбен в качестве главного кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 года стало неожиданным. Правительство Южной Кореи и Сеул немедленно выразили сожаление по поводу принятого решения и провели консультации с МОК, что привело к презентации предложения о проведении соревнований совместно с КНДР, — цитирует агентство Yonhap заявление южнокорейского правительства.

В 2019 году МОК отошёл от привычной процедуры выбора столицы Олимпиады, теперь нет требования, согласно которому она должна быть выбрана за семь лет до проведения Игр. Для МОК в приоритете наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов.

Как писал NEWS.ru, количество официальных гостей на Олимпиаде в Токио может быть сокращено вдвое. Данная инициатива принадлежит правительству Японии. Речь идёт о лицах, которые сопровождают спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду и непосредственно не связаны с участием в состязаниях. В кабмине объясняют данную меру опасениями по поводу возможной вспышки коронавируса. По словам чиновников, из-за появления новых мутаций вируса эпидемиологическую ситуацию сложно спрогнозировать. Предполагается, что на Игры в Японии приедут около 90 тысяч иностранных гостей. При этом две трети из них — обслуживающий персонал команд, сообщает агентство Kyodo.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. По причине пандемии она была перенесена на период с 23 июля по 8 августа текущего года.