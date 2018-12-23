Юрлова-Перхт попала в десятку на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/611592cc0dcfcbff6669831873a0debe/a4a6e0e4-1c3c-4ea6-95da-10587b6d89d0_850.jpg Kalle Parkkinen/Global Look Press

Словачка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (35,34.4). Второй пришла к финишу её соотечественница Паулина Фиалкова (+12,1), третьей — француженка Анаис Шевалье (+13,3).

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 9-й с отставанием от лидера на 55,1 секунды. Она допустила три промаха на огневом рубеже. Ещё одна представительница сборной России Ирина Старых стала 28-й (+3,51.6) с четырьмя промахами.

Как писал News.ru, россиянин стал худшим на КМ и пожаловался на стресс.