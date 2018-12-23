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Юрлова-Перхт попала в десятку на КМ по биатлону

Kalle Parkkinen/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Словачка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (35,34.4). Второй пришла к финишу её соотечественница Паулина Фиалкова (+12,1), третьей — француженка Анаис Шевалье (+13,3).

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 9-й с отставанием от лидера на 55,1 секунды. Она допустила три промаха на огневом рубеже. Ещё одна представительница сборной России Ирина Старых стала 28-й (+3,51.6) с четырьмя промахами.

Как писал News.ru, россиянин стал худшим на КМ и пожаловался на стресс.


#биатлон #ЕкатеринаЮрлова-Перхт
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