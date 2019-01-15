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Япония отрицает дачу взяток членам МОК

Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Председатель Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда отверг обвинения в участии в схеме с взятками, которые позволили его стране получить право на проведение летней Олимпиады 2020 года. Он подчеркнул, что переведённые им средства сингапурской компании были «законной платой за консультационные услуги».

На пресс-конференции в Токио 15 января 71-летний Такэда заявил, что полностью невиновен.

«Я не совершал ничего незаконного и приложу все силы, чтобы доказать это», — цитирует спортивного функционера ТАСС.

Такэда также отметил, что будет сотрудничать со Следственным комитетом Франции, который ведёт расследование того, как Токио победил на выборах столицы Олимпиады-2020.

Во Франции считают, что Такэда мог санкционировать выплату почти $2 млн сингапурской консалтинговой компании Black Tidings. Она якобы была связана с сыном одного из влиятельных членов Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее News.ru сообщал, что положительным решение о Токио стало благодаря тайным банковским операциям, которые повлияли на голоса африканских представителей. Такэде предъявлены обвинения в коррупции. 


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