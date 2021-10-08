«Я вас засужу»: журналист рассказал о грубом поведении Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче между «Ак Барсом» и «Металлургом». Об этом сообщил журналист издания «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов в Telegram-канале.

По словам корреспондента, олимпийской чемпионке не понравилась, что кто-то пытался её снимать на хоккейном матче. Хотя, как заверяет журналист, никто не ставил перед собой цель фотографировать конкретно Загитову. Фигуристка сидела на три ряда ниже трибуны СМИ и, когда журналисты снимали события матча или болельщиков, могла попасть в кадр чей-то камеры, рассказал Имамов.

Наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съёмки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда, — написал он.

Журналист отметил, что никто из снимавших не был против удалить снимки, видео, но Загитова всё равно вела себя грубо.

Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории? — заключил он.

Ранее сообщалось, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил свои слова о татарской дикции олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Он назвал её дикцию причиной, по которой концерт, приуроченный к 50-летию организации, вела Евгения Медведева.