«Я бы здесь жил»: немецкий боксёр восхитился столицей России

Немецкий боксёр Михаэль Валлиш прогулялся по Москве в преддверии поединка с Муратом Гассиевым. Бой спортсменов состоится 22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля, сообщает РЕН ТВ.

Валлиш прогулялс я по Москве и рассказал, что у него есть русские корни. Боксёр признался, что ему очень нравится российская столица.

Тут много старых зданий. Вы сохранили свою культуру. В Германии во многих больших городах они не сохранили свою культуру. Тут очень красиво, — поделился своими впечатлениями спортсмен.

В первую очередь Валлиш решил купить сувенир для своего сына. Однако, советуемого продавцами Чебурашку боксёр не признал и решил, что всё-таки купит наследнику машинку.

После прогулки по Красной площади Валлиш поделился своими впечатлениями и сказал, что если бы он захотел жить в России — то непременно бы в Москве.

Здесь проживает много культур, это самый крупный город в России, моя мама тут родилась. Так что если бы переехал в Россию, я бы жил в Москве. Прогулка была отличная. Я много всего увидел. Мне все очень понравилось. Это было классно, что вы мне показали город. Очень классно, — поделился впечатлениями спортсмен.

Несмотря на позитивные впечатления от российской столицы, Валлиш не забывает, что ему надо готовиться к поединку.

У нас будет тренировка, так что у нас не будет много времени. Но если у меня будет время, я бы хотел изучить город получше. Я бы вернулся сюда, посмотрел бы город, реку, увидел, как можно больше, — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что немецкий супертяж Михаэль Валлиш будет соперником 27-летнего осетина Мурата Гассиева. С лета 2018 года, когда Гассиев проиграл Александру Усику бой за звание абсолютного чемпиона мира, он вышел на ринг всего раз. Из-за травм и разногласий в команде пришлось пропустить более двух лет.