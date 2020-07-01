World Athletics: ВФЛА получила отказ в просьбе отсрочить выплату штрафа

https://static.news.ru/photo/4c2c69e2-bbd9-11ea-8e25-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusathletics.info

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила отказ в просьбе к Международной ассоциации легкоатлетических федераций по поводу отсрочки даты выплаты штрафа за причастность бывшего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

World Athletics получила просьбу об отсрочке ещё месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена, – говорится в сообщении пресс-службы World Athletics.

Всероссийская федерация легкой атлетики должна была выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля. Без этого российские легкоатлеты не будут иметь право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Как писал NEWS.ru, президент ВФЛА Евгений Юрченко признался, что у федерации нет денег на выплату штрафа. Глава ВФЛА отметил, что со стороны федерации было принято всё возможное для поиска денежных средств. При этом финансовые проблемы связаны в том числе и с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгения Юрченко.