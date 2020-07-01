Президент ВФЛА признался, что у федерации нет денег на выплату штрафа

https://static.news.ru/photo/fc475806-bbab-11ea-8687-fa163e074e61_660.jpg Евгений Юрченко Фото: rusathletics.info

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что у организации нет средств, чтобы выплатить штраф Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (World Athletics).

По состоянию на 1 июля, денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, требуемая к выплате, значительно больше той цифры, которая сейчас муссируется в СМИ, — цитирует Юрченко ТАСС.

Глава ВФЛА отметил, что со стороны федерации было принято всё возможное для поиска денежных средств. При этом финансовые проблемы связаны в том числе и с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для возобновления получения нейтрального статуса российскими атлетами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.

Как писал NEWS.ru, российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года. Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса.