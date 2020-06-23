Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

https://static.news.ru/photo/b8f01c06-b538-11ea-b981-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.

Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса.

Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики. Надеемся на Ваше участие и понимание, — написали легкоатлеты в письме, которое Ласицкене опубликовала в Instagram.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн ($5 млн условно) за ситуацию с допинговым скандалом в стране. ВФЛА нужно выплатить $5 млн к 1 июля 2020 года, писал NEWS.ru.

Ранее Путин заявил, что будет оказывать поддержку Ласицкене и другим легкоатлетам.