Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года.
Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса.
Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики. Надеемся на Ваше участие и понимание, — написали легкоатлеты в письме, которое Ласицкене опубликовала в Instagram.
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ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.
Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн ($5 млн условно) за ситуацию с допинговым скандалом в стране. ВФЛА нужно выплатить $5 млн к 1 июля 2020 года, писал NEWS.ru.
Ранее Путин заявил, что будет оказывать поддержку Ласицкене и другим легкоатлетам.
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