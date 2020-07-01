Ласицкене критикует руководство ВФЛА и защищает Безуглова

https://static.news.ru/photo/f637c5b0-bb81-11ea-9e79-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко.

Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем, — цитирует Ласицкене ТАСС.

Спортсменка считает, что глава ВФЛА предал чистых легкоатлетов тем, что назвал решения относительно процедуры выдачи нейтрального статуса World Athletics незаконными. При этом Ласицкене уверена, что вице-президента организации Эдуарда Безуглова уволили должности только из-за того, что он был неудобен Юрченко.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Главным условием для возобновления получения нейтрального статуса российскими спортсменами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.

Как писал NEWS.ru, российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года. Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса.