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WADА согласно ждать доступ к данным РФ и после дедлайна

Friedemann Kohler/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) согласилось подождать получения от российской стороны доступа к данным московской антидопинговой лаборатории некоторое время после определённого ранее срока. Он истёк с наступлением нового года.

Своё мнение о проявленных великодушии и лояльности высказал журналист ARD Ник Батлер.

«Мне кажется, комитет по соответствию WADA не особо сосредоточен на ранее установленном дедлайне — 31 декабря. Если российская сторона предоставит полный доступ к данным через неделю после праздников, WADA будет считать, что условия выполнены», — написал Батлер в своём микроблоге в Twitter.

Вместе с тем он усомнился, что такое произойдёт в принципе.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого организация была лишена тремя годами ранее. Предоставление необходимых данных в срок до 31 декабря было одним из условий возобновления деятельности РУСАДА.

Из-за несоблюдения сроков наказания для России потребовали немецкий журналист Хайо Зеппельт, при активном содействии которого в мире спорта разразился скандал после зимней Олимпиады в Сочи, и глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.

Как сообщал News.ru, эксперты WADA не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, хотя и получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. В связи с этим глава РУСАДА обратился с просьбой о содействии в этом вопросе к президенту Владимиру Путину.


#допингконтроль #РУСАДА #WADА
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