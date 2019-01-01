WADА согласно ждать доступ к данным РФ и после дедлайна

https://news.ru/storage/news/b9b68599832ecc05cad978d7017dcc0e/b0c3248e-eb12-46f5-b097-8194668beef5_850.jpg Friedemann Kohler/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) согласилось подождать получения от российской стороны доступа к данным московской антидопинговой лаборатории некоторое время после определённого ранее срока. Он истёк с наступлением нового года.

Своё мнение о проявленных великодушии и лояльности высказал журналист ARD Ник Батлер.

«Мне кажется, комитет по соответствию WADA не особо сосредоточен на ранее установленном дедлайне — 31 декабря. Если российская сторона предоставит полный доступ к данным через неделю после праздников, WADA будет считать, что условия выполнены», — написал Батлер в своём микроблоге в Twitter.

Вместе с тем он усомнился, что такое произойдёт в принципе.

Impression I have got is that #WADA compliance review panel are now not too focused on December 31 deadline and, if Russia provides full data next week following holidays, they would still consider criteria met. Seems a big “if” that this will happen, given Russian games so far https://t.co/XEJWQRYK6U — Nick Butler (@NickJMButler) 1 января 2019 г.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого организация была лишена тремя годами ранее. Предоставление необходимых данных в срок до 31 декабря было одним из условий возобновления деятельности РУСАДА.

Из-за несоблюдения сроков наказания для России потребовали немецкий журналист Хайо Зеппельт, при активном содействии которого в мире спорта разразился скандал после зимней Олимпиады в Сочи, и глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.

Как сообщал News.ru, эксперты WADA не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, хотя и получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. В связи с этим глава РУСАДА обратился с просьбой о содействии в этом вопросе к президенту Владимиру Путину.