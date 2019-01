WADА согласно ждать доступ к данным РФ и после дедлайна

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) согласилось подождать получения от российской стороны доступа к данным московской антидопинговой лаборатории некоторое время после определённого ранее срока. Он истёк с наступлением нового года.

Своё мнение о проявленных великодушии и лояльности высказал журналист ARD Ник Батлер.

Вместе с тем он усомнился, что такое произойдёт в принципе.

Impression I have got is that #WADA compliance review panel are now not too focused on December 31 deadline and, if Russia provides full data next week following holidays, they would still consider criteria met. Seems a big “if” that this will happen, given Russian games so far https://t.co/XEJWQRYK6U