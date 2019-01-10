WADA начало работу в Моcковской лаборатории

https://news.ru/storage/news/0e5ff70e95db3d4b7b79dc58cf41471a/0b7440bb-1191-4436-9a49-986fbf38eae7_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как проходит процедура получения данных Московской лаборатории экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Делегация экспертов WADA прилетела вчера, сегодня она приступила к работе совместно с группой российских экспертов», — цитирует Колобкова ТАСС.

Российская сторона должна была предоставить данные Московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Это сделано не было. Проблемы возникли из-за сертифицирования оборудования. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14–15 января 2019 года.

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