USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,291 $   Brent60.42 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C18:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

WADA начало работу в Моcковской лаборатории

Maksim Konstantinov/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, как проходит процедура получения данных Московской лаборатории экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Делегация экспертов WADA прилетела вчера, сегодня она приступила к работе совместно с группой российских экспертов», — цитирует Колобкова ТАСС.

Российская сторона должна была предоставить данные Московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Это сделано не было. Проблемы возникли из-за сертифицирования оборудования. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14–15 января 2019 года.

Как сообщал News.ru, горнолыжник надышался кислородом и лишился медали.


#допинг
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 17:17, 10 января 2019
Сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ
спорт 17:07, 10 января 2019
Макгрегор настроился на новый боксёрский поединок
спорт 16:50, 10 января 2019
В Ватикане появилась первая спортивная ассоциация
Лента новостей
в мире 18:00
Трамп не поедет в Давос в случае сохранения «шатдауна»
экономика 17:59
Таможня нарастила отчисления в бюджет почти на треть
общество 17:54
РКН обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
общество 17:53
Турфирмы отстранят от организации паломнических поездок
технологии 17:50
«Яндекс» будет продавать видео на площадках Rambler
Другие новости
спорт 17:42
Российские конькобежцы зададут жару
В выходные стартует ЧЕ по конькобежному спорту, шорт-треку, бобслею и скелетону
спорт 17:38
Россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону
спорт 17:17
Сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ
спорт 17:07
Макгрегор настроился на новый боксёрский поединок
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top