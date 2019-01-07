Боец Вудли выбрал следующего соперника

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли проведёт свой следующий бой против соотечественника Камару Усмана на турнире UFC 235. Поединок состоится 2 марта 2019 года в Лас-Вегасе.

По информации MMA Junkie, бой между Вудли и Усманом станет со-главным событием вечера. В главном бою чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс встретится с Энтони Смитом.

Вудли за свою карьеру в UFC одержал девять побед и потерпел два поражения. Ещё один его бой закончился ничьей. Усман на своём счету имеет девять побед подряд.

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