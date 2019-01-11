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Фигуристка Волосожар начнёт тренировать

Татьяна Волосожар Сергей Лантюхов/News.ru

Татьяна Волосожар

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Волосожар будет помогать Максиму Транькову в подготовке россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к чемпионату Европы — 2019.

Тарасова и Морозов отправятся на континентальное первенство в качестве лидеров сборной России в парном катании. В конце декабря в Саранске они стали чемпионами России. Траньков начал работу с парой в 2018 году, после того как специалист Нина Мозер взяла паузу в тренерской деятельности. Сейчас она занимается консультированием спортсменов.

Волосожар в паре с Траньковым выиграла два золота Олимпиады в Сочи в 2014 году (в личном и командном первенствах), в 2013-м стала чемпионкой мира, четыре раза поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы (с 2012-го по 2014-й и в 2016-м). До 2011 года она выступала за Украину.

В 2015 году фигуристы поженились. В 2017-м у них родилась дочь Анжелика.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2019 году пройдёт в Минске с 23 по 27 января.

Как писал News.ru, Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram.


#фигурноекатание
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