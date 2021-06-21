«ВКонтакте» запустила эмодзи-статус от Бузовой в поддержку футболистов

Сеть «ВКонтакте» запустила эксклюзивный эмодзи-статус от телеведущей и певицы Ольги Бузовой в поддержку футболистов российской сборной на чемпионате Европы. Значок с фирменным жестом звезды и флешмоб #нагнетайте приурочены к решающему матчу с Данией, сообщила пресс-служба социальной сети.

Опубликовать эмодзи-статус можно из мини-приложения «Спорт». Он будет отображаться рядом с именем пользователя. Флешмоб объединит болельщиков, которые будут следить за матчем. Напомним, что именно от игры с Данией зависит, кто выйдет в плей-офф Евро-2020. Матч пройдёт в понедельник, 21 июня в 22:00 по московскому времени.

пресс-служба “ВКонтакте”

Эмодзи-статус в соцсети появились в период самоизоляции, введённой в прошлом году на фоне пандемии коронавируса. Среди первых были значки «Сижу дома», «Хожу на работу» и «Игнорирую пандемию». Позднее соцсеть стала развивать тему и добавила многие другие эмодзи-статусы.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа на Евро-2020 между командами Дании и России. Специалист рассказал, как российским футболистам обыграть датчан.