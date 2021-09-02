Винер-Усманова назвала хороший эффект от предвзятого судейства на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о позитивном эффекте от предвзятого судейства на Олимпийских играх в Токио. Её слова приводит РИА Новости.

Как их (спортсменок после Токио) встречали... В интернете даже написали: «Раньше все были специалистами по вирусологии, а теперь — по художественной гимнастике». Потому что все эти программы разбирают, обсуждают... Если бы они выиграли золото, не было бы этого всплеска патриотизма взрослых и детей. Вот это и есть хорошее. Это меня успокаивает, — сказала Винер-Усманова.

Также она отметила, что уговорила сестёр Авериных не завершать карьеру и вернуться к тренировкам, после того как на Олимпиаде Дина заняла второе место, а Арина — четвёртое.

Как сообщалось ранее, президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Дерюгина напала с обвинениями на Россию. Она заявила, что российская делегация покупает судей, из-за чего проигрывают украинские спортсменки.