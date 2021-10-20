Видео нападения на журналиста РБК после матча «Спартака» появилось в Сети

Видео нападения фаната на журналиста РБК после матча «Спартак» — «Лестер» появилось в Сети. Журналисты после окончания игры по обыкновению дежурили возле VIP-входа на «Открытие Арена», чтобы взять эксклюзивный комментарий звёзд, чиновников, людей из мира футбола.

Корреспондент РБК Александр Щеголев, ожидая VIP-гостей, навёл камеру телефона на одиноко стоявшего фаната «Спартака» и вдруг нарвался на необъяснимую агрессию. Болельщик, не стесняясь в выражениях, выразил своё недовольство съёмкой. Видео нападения опубликовано на странице РБК в Twitter.

На слова журналиста о том, что агрессивный фанат завтра окажется на странице издания в Интернете, ещё больше разозлили его. Фанат набросился на корреспондента с кулаками, на помощь коллеге подоспели другие журналисты. Дебошира оттащили от Щеголева, но тот всё равно успел нанести корреспонденту несколько ударов.

Болельщика задержали полицейские, журналиста также сопроводили в комнату полиции. РБК обратился к руководству «Спартака». Футбольный клуб уже выступил с заявлением.

Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим, — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Ранее сообщалось, что журналист снимал на видео бывшего лидера спартаковского фан-движения Валентина Коршунова. Тот выразил недовольство тем, что ведётся видеосъёмка, набросился на репортёра и нанёс ему несколько ударов по голове.