«Верю в отечественных дизайнеров»: Чичерова об уходе Nike из России Анна Чичерова выразила надежду, что ушедший из России Nike смогут заменить

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отреагировала на решение компании Nike об уходе с российского рынка. Спортсменка выступала на соревнованиях в экипировке этого бренда.

Они действительно уходят? Очень жаль, придется искать альтернативу. Думаю, сейчас самое время активизироваться нашим производителям спортивной экипировки. Если кто-то раньше сомневался, стоит ли пробовать себя в этом деле, сейчас этих сомнений должно стать меньше, — заявила Чичерова.

Легкоатлетка также высказалась на тему того, смогут ли новые производители качественно заполнить нишу, освободившуюся после ухода из России нескольких мировых спортивных брендов.

Уверена, что ничего незаменимого нет, сейчас самое время пробовать, искать что-то новое. Верю в наших отечественных дизайнеров. Конечно, именитые производители делали качественные вещи, так что нам есть к чему стремиться, — добавила спортсменка.

Производитель спортивной одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти из России ранее днем. Недавно закрывшиеся российские магазины Nike больше не откроются.