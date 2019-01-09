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Василевский вошёл в историю «Тампы» по количеству «сухарей»

Roy K. Miller/Icon Sportswire/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» на ноль. Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 4:0.

Россиянин отразил 31 бросок по воротам. В текущем сезоне для Василевского этот матч стал 14-м в карьере, в котором он сохранил ворота в неприкосновенности. По этому показателю он вышел на второе место среди голкиперов «Тампы-Бэй Лайтнинг», догнав ещё одного россиянина — Николая Хабибулина. Возглавляет рейтинг американский хоккеист Бен Бишоп, который отыграл на ноль в 17 встречах.

Ранее News.ru сообщал, что российский хоккеист Никита Кучеров продолжает бить рекорды НХЛ.


#хоккей #НХЛ #Тампа-Бэй #АндрейВасилевский
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