Василевский вошёл в историю «Тампы» по количеству «сухарей»

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Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» на ноль. Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 4:0.

Россиянин отразил 31 бросок по воротам. В текущем сезоне для Василевского этот матч стал 14-м в карьере, в котором он сохранил ворота в неприкосновенности. По этому показателю он вышел на второе место среди голкиперов «Тампы-Бэй Лайтнинг», догнав ещё одного россиянина — Николая Хабибулина. Возглавляет рейтинг американский хоккеист Бен Бишоп, который отыграл на ноль в 17 встречах.

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