Валиева рассказала, как следит за весом Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала, как следит за весом

Камила Валиева / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2022 в командных соревнованиях Камила Валиева рассказала о слежке за весом. Также она призналась, что на вечеринки ходить ей пока не хочется. Слова 16-летней спортсменки приводит Sports.ru со ссылкой на эфир «Первого канала».

Я ем всё, что хочу. Просто в сезоне я больше слежу за весом, а сейчас — за вкусом, ха-ха. А на вечеринки пока не хочется, — сказала Валиева.

Она добавила, что главное качество спортсмена — это уважение к себе и к соперникам, а также к тренерам и родителям.

Накануне, 26 апреля, Валиева была на встрече олимпийцев с Владимиром Путиным, где президент России отдельно отметил её успехи в фигурном катании.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева выиграла золото в командных соревнованиях, но позже стала фигуранткой допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.