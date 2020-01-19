На ВДНХ в воскресенье, 19 января, состоялся забег в рамках ассамблеи «Здоровая Москва». Поучаствовать в мероприятии пришли более 400 человек в возрасте от 14 до 79 лет.
Для участников были приготовлены три трассы: длиной в три, в два и один километр — для начинающих. Победителями стали 18 человек. Им вручили термокружки, фитнес-браслеты и беспроводные колонки. Каждому участнику также подарили памятную медаль,
Как писал NEWS.ru ранее, в Якутии в 40-градусные морозы прошёл ежегодный экстремальный марафон «Полюс холода». В этом году забег был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путь пролегал от села Оймякон до села Томтор Оймяконского района, всего 42 км 195 метров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен