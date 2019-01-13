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Клуб со дна турецкой лиги отказался от игрока сборной РФ

Роман Нойштедтер Сергей Лантюхов/News.ru

Роман Нойштедтер

спорт [ версия для печати ]

Турецкий «Фенербахче» не будет продлевать контракт с российским полузащитником Романом Нойштедтером.

Контракт россиянина с турецким клубом истечёт по окончании текущего сезона, а новое соглашение футболисту предложено не будет, сообщает Fanatik. До истечения текущего контракта Нойштедтер не покинет клуб, поскольку предложений по его трансферу руководству «Фенербахче» пока не поступало.

После 17 туров чемпионата Турции «Фенербахче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Нойштедтер в текущем сезоне вышел на поле во всех матчах первенства и отличился один раз.

Хавбек выступает за турецкий клуб с 2016 года. Ранее футболист защищал цвета немецких «Майнца», «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Шальке». За сборную России 30-летний Нойштедтер сыграл шесть матчей и забил один мяч.

Как писал News.ru, «Ростов» подписал 19-летнего полузащитника.


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