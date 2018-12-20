В США предлагают ввести законопроект имени Родченкова

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Шелдон Уайтхаус

Американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Оррин Хэтч внесли на рассмотрение новый законопроект о введении уголовного наказания за применение запрещённых препаратов и допинга на международных соревнованиях, пишет Washington Post.

Нововведение носит имя экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

По новому закону для тех, кто причастен к допинговым махинациям на международных соревнованиях, предлагается ввести штраф до $1 млн, а также тюремное заключение сроком до 10 лет. Допинг в спортивной сфере включён в список дел, в которых Россия «пытается нанести ущерб США».

Как заявил руководитель американской антидопинговой лаборатории (USADA) Трэвис Тайгарт, такой законопроект послужит «мощным заявлением и всеобщим признанием, что допинг — это мошенничество». Он добавил, что если в допинговые махинации включены организации, то они должны отвечать так же, как и в других случаях незаконной деятельности.

News.ru ранее сообщал, что американского боксёра Вилли Монро поймали на допинге.