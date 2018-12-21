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В сборной СССР по баскетболу нашёлся кагэбэшник

Бывшее задние КГБ на Лубянке Сергей Булкин/News.ru

Бывшее задние КГБ на Лубянке

спорт [ версия для печати ]

Прославленный латышский и советский баскетболист Валдис Валтерс оказался агентом КГБ. Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы, сообщает «Советский спорт».

Судя по личной карточке, спортсмена завербовали в сентябре 1985 года после победного для сборной СССР чемпионата Европы. Вербовал игрока сотрудник пятого отдела первого отделения КГБ Латвийской ССР — И. Я. Шнейдерс. У Валтерса был псевдоним — «Стивс».

Валтерс был разыгрывающим и нападающим. Выступал за ВЭФ, БК «Броцены», а также за сборную СССР (1981−1987). Он также был капитаном команды и, по мнению болельщиков, одним из самых харизматичных игроков.

Как писал News.ru, Ургант опять засветится на баскетболе.


#баскетбол #СССР #КГБ
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